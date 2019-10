Wolfsburg: Aggressiv durch Alkohol und Felgenreiniger

Der Mann aus dem afrikanischen Mali hatte sich einiges geleistet. Über Monate hinweg sorgte er in der Wolfsburger Innenstadt für Ärger. Mal ging er Passanten offensiv an, beleidigte und bedrängte sie. Er zettelte Schlägereien an und bespuckte Polizisten. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch,...