„Honky Tonk“-Festival in 13 Wolfsburger Gastro-Betrieben

Zur nächsten „Honky Tonk“-Kneipennacht laden am Samstag, 9. November, 13 Gastronomiebetriebe in Wolfsburg ein. Laut Mitteilung wird wieder einmal ein kunterbuntes Programm präsentiert. Was man braucht? Gute Laune und ein Eintrittsbändchen. Das Bändchen gewährt einem den Zutritt in alle teilnehmenden Lokalitäten. Dieses gibt es unter anderem für 14 Euro bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Am Veranstaltungsabend kosten die Bändchen

17 Euro. Los geht es um 20 Uhr. Musikalische Auswahl gibt es laut Mitteilung für Jedermann: Die aus der Geburtsstadt des „Honky Tonk“, Schweinfurt, stammenden Musiker von der Monkey-Man-Band ist eine „Honky Tonk“-erfahrene Band und gehört seit vielen Jahren zu den Festivals, wie die Butter zum Brot. Das Repertoire reicht von Oldies und Rock’n’Roll über Blues und Funk bis hin zu Soulund leichtem Swing-Jazz, natürlich mit „Shake“-Garantie im Monkeys, verspricht die Mitteilung.

Dass in den drei Leipzigern von The New Hornets die Leidenschaft für Musik tief im Herzen lodert, spürt man ab dem ersten Ton, heißt es in einer Mitteilung der „Honky Tonk“-Veranstalter. Das gesamte Programm gibt es unter www.honky-tonk.de.