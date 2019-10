Bußgeld, Fahrverbot und Punkte für Wolfsburger Raser

Mit einer Geschwindigkeit von 85 Kilometern pro Stunde ist am Samstagvormittag ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer im Tunnel von der Heßlinger Straße zur Heinrich-Nordhoff-Straße gemessen worden. Den jungen TT-Fahrer aus Wolfsburg erwarten laut Mitteilung der Polizei 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei und einen Monat Fahrverbot. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes messen regelmäßig auf dieser Strecke in Richtung Fallersleben. Allgemein üblich gelte innerorts die Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50, erinnert ein Beamter. Gleich sieben Fahrer wurden innerhalb von 60 Minuten per Lasermessung festgestellt, davon drei Autofahrer und ein Motorradfahrer, die sich jeweils auf ein Fahrverbot einstellen müssen.

