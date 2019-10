Der Golf und Wolfsburg – eine gemeinsame Erfolgsgeschichte

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs glaubt an den Golf 8. Er weiß, dass der Erfolg des Modells wichtig ist für den Erfolg der Stadt und für die Menschen, die hier leben. Vor der Weltpremiere am Donnerstag sprach er gemeinsam mit VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter über die Bedeutung des Golf für Wolfsburg. „Jeder Golf-Generation hat mit Veränderungen in der Stadt zu tun“, erklärt der OB. „Fortschritt, Innovation, Wandel – das...