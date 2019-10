Wolfsburger Schüler programmieren in Ferien-Workshop Roboter

Wolfsburg. In den Herbstferien fand im Jugendhaus X-trem ein Workshop statt. Am letzten Ferientag traten die Roboter in Wettkämpfen gegeneinander an.

„Robo-Wars“ war das Motto in den Ferien im Jugendhaus X-trem am Laagberg. 16 Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren nahmen an der einwöchigen Veranstaltung teil. „Dabei haben die Mädchen und Jungen die Roboter so programmiert, dass sie ihre Befehle ausgeführt haben“, erklärt Oliver Skierecki, Sozialpädagoge und Leiter des Jugendhauses X-trem.

Zu den genauen Ablaufplänen weiß die zehnjährige Laura: „Ich habe den Roboter so programmiert, dass er einer schwarzen Linie gefolgt ist und Hindernissen ausweichen konnte.“ Diese Erkennung funktioniert, so Skierecki, über Sensoren, die die Kinder an die Roboter montiert haben. Für die Sensoren muss man einen Code eingeben. Lukas (zwölf Jahre), der zu Hause in der eigenen Werkstatt viel bastelt und tüftelt, erklärt den Unterschied zwischen Fernsteuerung und Programmierung: „Bei einer Programmierung führt der Roboter die Befehle nach Eingabe selbstständig aus.“ Die Kinder arbeiteten in der Woche mit Baukästen und Anleitungen, die durch die Initiative „Roberta – Lernen mit Robotern“ des Fraunhofer-Instituts zur Verfügung gestellt wurden. Dennoch gab es, betont Skierecki, genug Raum, um die Roboter individuell zu gestalten Am letzten Ferientag traten die Roboter in Wettkämpfen gegeneinander an, zum Beispiel in Ringkämpfen und bei einem Hindernisparcours.