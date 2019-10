Shell-Studie: Stadtjugendpfleger sieht Jugendarbeit bestätigt.

„Eine Generation meldet sich zu Wort“, so werden die Ergebnisse der 18. Shell-Jugendstudie überschrieben. Die Shell-Jugendstudie bietet viel Raum für Interpretationen und Schlagzeilen. Zentrale Aussagen sind: Die Jugend will mehrheitlich beteiligt werden und mitgestalten. Sie ist engagiert und interessiert. „Es zeigt sich auch, dass junge Menschen in der Mehrheit für eine vielfältige, offene und gerechte Gesellschaft eintreten“, sagt der Wolfsburger Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik in einer Mitteilung der Stadt. Sie seien weiterhin in ihrer Mehrheit tolerant gegenüber anderen Lebensformen, Minderheiten und sozialen Gruppen.

„Es deckt sich weitgehend mit unseren Erfahrungen aus der Wolfsburger Kinder- und Jugendarbeit, sowohl der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als auch der Jugendverbandsarbeit“, so Czimczik. Die Jugendforscher unterstreichen zum Beispiel: Quer durch alle Gruppierungen findet sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten, darunter eine zunehmende Sorge um die ökologische Zukunft, ein Trend zu gegenseitigem Respekt und einer Achtsamkeit in der eigenen Lebensführung, ein starker Sinn für Gerechtigkeit sowie ein wachsender Drang, sich für diese Belange einzubringen.

„Ernsthafte und wirksame Beteiligung junger Menschen muss deswegen in Wolfsburg weiter ausgebaut und verstetigt werden. Wolfsburg ist mit vielen Initiativen und Projekten auf dem richtigen Weg, um sich erfolgreich zu einer kinderfreundlichen und jugendgerechten Kommune zu entwickeln. Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen und müssen auch in schwierigen Zeiten weiter in Kinder- und Jugendarbeit investieren“, fordert Czimczik. „Kinderfreundlichkeit und Jugendgerechtigkeit sind dabei nicht gleichzusetzen mit Familienfreundlichkeit. Gute Kindertagesstätten und sanierte Schulen ersetzen kein Jugendzentrum, das darf nie vergessen werden.“

Ein sehr gutes Beispiel für „Jugend Raum geben!“, das die Stadt eigenen Angaben nach von anderen Kommunen unterscheidet, ist die Bereitschaft Kontrolle und Gestaltungsmacht unmittelbar an Jugendliche abzugeben. Selbstverwaltete Jugendhäuser, so wie das jetzt zur Sanierung anstehende Jugendhaus Ost, seien laut Czimczik Werk- und Lernstätten der Demokratie. Die Selbstverwaltung zeichne sich vor allem durch völlige Autonomie in Konzeption, Organisation und Eigendefinition aus, sprich durch maximalen Freiraum für junge Menschen. Für die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg sei außerdem die Unterstützung der „Fridays for Future“-Bewegung von Beginn an eine wichtige Angelegenheit gewesen. „Jugendliche melden sich mit ihren Anliegen und Ängsten zu Wort, ein Umstand, der die Kollegen in den Jugend- und Freizeiteinrichtungen begeistert, da nun endlich herausbrach, was oftmals nur in kleinen Gruppen diskutiert wurde“, ergänzt Czimczik. „Auch in Wolfsburg müssen die berechtigten Anliegen und Ängste der nachwachsenden Generation in der tagesaktuellen politischen Agenda sichtbar werden. Solidaritätsbekundungen der Parteien gegenüber den Anliegen von ‚Fridays for Future‘ sind da nicht mehr ausreichend. Kinder und Jugendliche in Wolfsburg erwarten zu Recht, dass auch ihre Anliegen ernsthaft geprüft, beraten und im Idealfall umgesetzt werden.“