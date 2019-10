Sonderedition der Volkswagen-Currywurst zum Golf 8

Die Volkswagen Service Factory feiert die Premiere des neuen Golf und bringt eine Sonderedition von etwa 35.000 Packungen der Currybockwurst in den Handel. Auf den Verpackungen und dem Schäldarm der Würste prangt der Schriftzug „Golf 8“. „So wie der Golf, ist auch die Volkswagen-Currywurst ein Klassiker, der sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu erfunden und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst hat“, wird Tobias Gent aus der Fleischerei des Werkes Wolfsburg in einer Mitteilung zitiert. „Beide Produkte sind heute Ikonen, die für höchste Qualität stehen. Nicht nur was die Inhaltsstoffe angeht, sondern auch was das Herzblut betrifft, mit dem wir beides täglich in Wolfsburg fertigen. Egal ob in der Fahrzeugproduktion oder in unserer werkeigenen Fleischerei.“ Verkauft wird die Sonderedition in den Shops der VW-Standorte Wolfsburg, Emden, Hannover, Braunschweig, Salzgitter und Kassel – außerdem in Edeka-Märkten, die die VW-Currywurst im Sortiment haben.

