Wolfsburger Missbrauchsprozess – Opfer belastete Stiefvater

Der erste Prozess im März wurde abgebrochen, weil der Angeklagte erkrankt war. Am Dienstag wurde das Verfahren vor der 2. großen Strafkammer des Landgerichts Braunschweig von vorne aufgerollt. In acht Fällen soll der heute 48-Jährige in Wolfsburg seine damalige Stieftochter missbraucht haben. Die...