Schläger kommen vor Wolfsburger Amtsgericht mit Geldstrafen davon

Vier junge Männer im Alter von 24 bis 28 Jahren mussten sich am Montag wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf konnte im Prozess jedoch nicht in Gänze aufrecht erhalten werden – so kamen die Angeklagten letztlich mit Geldstrafen...