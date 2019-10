Spektakel und Monotonie im Wolfsburger Hallenbad

Eine Veranstaltung, die es in sich hatte: Das war der Auftritt des Leo Betzl Trios am Samstagabend im Kulturzentrum Hallenbad am Schachtweg. Mit einem Auftakt, den weder Veranstalter noch das Ensemble und die Zuhörer erwartet hatten. Kurz vor Beginn kollabierte ein Besucher, der Rettungsdienst...