Diebe stehlen in Wolfsburg Tasche von 69-Jähriger

Eine 69 Jahre alte Wolfsburgerin ist am Mittwochnachmittag in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Frau war mit ihrem Rucksack in einem Einkaufszentrum in der Porschestraße unterwegs und bemerkte während des Diebstahls nichts, schreibt die Polizei. Auf dem Heimweg entdeckte die 69-Jährige das Fehlen ihres Portemonnaies und erstattete Anzeige bei der Polizei Wolfsburg. Die Beamten der Polizei Wolfsburg warnen davor, Handtaschen und Rucksäcke unbeaufsichtigt zu lassen. „Tragen sie ihre Taschen immer auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt. Bleiben sie aufmerksam und nehmen sie ihren Rucksack im Gedränge lieber nach vorne, um Diebstähle zu vermeiden. Die Polizisten kennen die Tricks der Diebe und wissen, dass diese sich oft ältere Mitmenschen als potenzielle Opfer aussuchen“, heißt es weiter.