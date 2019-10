Deutschland-Vergleich: Günstige Müllgebühren in Wolfsburg

Der Wolfsburger Vorsitzende des Vereins Haus und Grund, Manfred Malecha, und Geschäftsführer Adam Ciemniak wollten am Mittwoch einfach mal loben. Und zwar die Wolfsburger Müllabfuhr. In einem Gebührenvergleich, den das Institut der deutsche Wirtschaft Köln in diesem Jahr für den Eigentümerverband angestellt hat, schneidet Wolfsburg gut ab. Platz 22 von 100 Städten, das kann sich sehen lassen. Seit der letzten Studie vor drei Jahren...