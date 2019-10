Diebe stehlen in Wolfsburg Räder von vier Autos

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Dieselstraße nahe der Einmündung zum Lerchenweg die Räder von gleich vier Fahrzeugen gestohlen. Insgesamt gehen die Beamten laut Mitteilung von einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro aus. Den Ermittlungen nach habe sich die Tat nach Geschäftsschluss am Montag um 18 Uhr ereignet. Ein Firmenmitarbeiter entdeckte die auf Steinen aufgebockten neuwertigen Fahrzeuge, ein Polo, zwei Golf-Fahrzeuge und einen T-Roc, am Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Hinweise: (05361) 46460.

