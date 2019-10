Dr. Brumm folgt dem Fluchtkabel der Fußballspieler

Wolfsburg. „Dr. Brumms tollkühnes Abenteuer“ war am Dienstag als Figurenspiel in der Bollmohr-Scheune zu sehen. Und bereitete Kindern und Erwachsenen Spaß.

Das gelbe Kabel weist den Weg. Auch wenn Dr. Brumm recht unbefangen und unbeholfen die Spur der Fußballer aufnimmt. Dr. Brumm ist ein tollpatschiger, netter Bär. So einer wie Balu im „Dschungelbuch“ von Walt Disney. Er ist Fußballfan, so sehr, dass er Pottwal abringt, vorm Baden „das Spiel“ zu sehen. Pottwal ist ein kleiner, kecker Goldfisch. Er lebt im Wasserbassin, das er auch bewegen kann. Der Widerspruch zwischen körperlicher Wirklichkeit und großem Namen gehört zu den witzigen Elementen der Aufführung „Dr. Brumms tollkühnes Abenteuer“ als Figurenspiel in der Bollmohr-Scheune.

Der Titel erinnert an Ken Annakins Film „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Gewollt, denn Dr. Brumm ist auch so: einer, der von sich selbst überzeugt ist, technisch unerfahren, aber sehr neugierig ist. Etwas unbeholfen, etwas naiv, aber immer lebenslustig. Als die „Mattscheibe“ schwarz wird, sagt er: „Die Fußballspieler sind durch die gelbe Schnur weggelaufen“.

Er eilt hinterher. Pottwal schiebt sich hinter ihm nach. Durch den Stadtwald an die alte Eiche bis sie einem Biber begegnen. Dort erfahren sie, wie Strom erzeugt wird. Sie wissen nun, was es mit der Elektrizität auf sich hat. Die Kinder auch, die in aufgeladener Spannung ihnen folgen.

Die Jungen und Mädchen im Alter von drei Jahren an freuen sich zudem über witzige Szenen: da wackelt Dr. Brumm unter der Decke mit den unteren Tatzen. Da sagt Andrea Haupt: „Händewaschen ist nach dem Aufstehen wichtig. Auch der Toilettengang“. Sie hat die Bilderbuch-Geschichte von Daniel Napp betont lehrhaft angelegt – erzieherisch und technisch. Die Figurenspielerin führt die Figuren offen, gibt ihnen ihre Stimme und bezieht Kinder wie Erwachsene mit ein. So verlegt sie die gelbe Schnur mitten durch das Publikum.

Die Zuschauer machen mit, halten stehend das Kabel. Da sie unterschiedlich groß sind, ergibt sich ein Auf und Ab in Gelb. Tollkühn stürzen sich Dr. Brumm und Pottwal unterwegs in den Badesee. Tief unten in den Fluten entkommen sie dem Zornickel. Der wollte nicht, dass sie da baden – in seinem See.