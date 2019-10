Exklusiver neuer Golf GTE kostet 47.600 Euro

Volkswagen bietet seinen Bestseller Golf ab sofort in der exklusiven Kleinserie GTE Edition als Plug-In-Hybrid an. Die sportliche Sonderedition ist auf 200 Exemplare limitiert und bei teilnehmenden Händlern in Deutschland für eine unverbindliche Preisempfehlung von 47.600 Euro erhältlich. Die Fahrzeuge sind in „Oryxweiß Perlmutteffekt“ lackiert, das Dach ist in „Lapiz Blue Metallic“ abgesetzt. Die individuelle Seriennummer ist per Lasergravur auf dem Aschenbecherdeckel in der Mittelkonsole aufgebracht. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Das Modell verfügt über ein sehr umfangreiches Ausstattungspaket. „Exklusive Kleinserienmodelle von Volkswagen haben immer einen ganz besonderen Reiz. Der Golf GTE Edition bietet ein tolles Paket aus unverwechselbarem Design, sportlich dynamischen Fahrleistungen und bis zu 45 Kilometern rein elektrischer Reichweite ohne lokale Emissionen. Er bietet das Beste aus beiden Welten und zeitgemäßen Fahrspaß“, erklärt Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland. Stefan Loth (Werkleiter Wolfsburg, und sein Team haben die Kleinserie des Golf GTE Edition umgesetzt.

Die hohe Flexibilität der Fertigung im Werk Wolfsburg ermöglicht auch individuelle Kleinserien wie den Golf GTE Edition mit seiner zweifarbigen Lackierung. Werkleiter Loth sagt dazu: „Hier im Werk Wolfsburg bauen wir die limitierte Sonderauflage des Golf GTE Edition auf einer Fertigungslinie mit den großen Volumenmodellen. Das ist schon etwas Besonderes und zeigt einmal mehr, wie flexibel wir hier im Stammwerk von Volkswagen sind. Wir können eben nicht nur Volumen, wir können auch Kleinserien. Und das natürlich nicht nur wirtschaftlich und nachhaltig, sondern auch in der gewohnt hohen Qualität, für die unser Werk steht.“ Der Golf GTE Edition verfügt über den dynamischen Plug-In-Hybrid-Antriebsstrang des Golf GTE, der ebenfalls bestellbar ist. Die beiden Antriebsquellen sind ein 1,4 Liter TSI-Benzindirekteinspritzer mit einer Leistung von 110 kW (150 PS) und ein Elektromotor mit einer Leistung von 75 kW (102 PS). Beide zusammen liefern eine sportliche Systemleistung von 150 kW (204 PS). Die Sonderedition verfügt über ein sehr umfangreiches Ausstattungspaket. Dazu zählen die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen „Sevilla“, blaue Bremssättel, zu 90 Prozent abgedunkelte hintere Seitenscheiben und die abgedunkelte Rückleuchte mit dynamischer Blinkleuchte. Im Innenraum verfügt das Fahrzeug unter anderem über das Lederpaket „Vienna“.