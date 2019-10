Sexuelle Nötigung? Gericht spricht Wolfsburger (32) frei

Wegen sexueller Nötigung musste sich ein 32-jähriger Wolfsburger am Montag vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll der Mann am 24. November 2017 seine 24-jährige Arbeitskollegin in seinem Auto geküsst und begrapscht haben. Sein Mandant weise den Vorwurf zurück, sagte der Verteidiger....