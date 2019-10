Kästorfer Wehr löscht brennendes Auto

Schnell unter Kontrolle gebracht haben Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Kästorf am späten Sonntagabend einen in Brand stehenden VW Polo in Kästorf. Ein Passant, der gerade auf dem Weg zur Arbeit war, hatte den brennenden Wagen um kurz nach 22 Uhr auf dem VW-Parkplatz entdeckt und sofort die Feuerwehr und Polizei verständigt. Als die Beamten eintreffen, stand der Motorbereich des Fahrzeugs bereits in Vollbrand. Als Ursache des Brandes kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Die Ermittlungen dauern an.

