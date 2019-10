Wolfsburger Waldfriedhof wird gegen Wildschweine gesichert

Wiederholt haben Wildschweine in den vergangenen Wochen Flächen auf dem Wolfsburger Waldfriedhof durchwühlt. Die Stadtverwaltung und die Jägerschaft wollen dem jetzt ein Ende setzen. Nicht mit einer Jagd auf dem Friedhofsgelände, sondern mit Umbauten an den Toren – auch an denen des Nordfriedhofs. Kreisjägermeister Robert Glanz erläutert, dass Wildschweine vor dem Winter nicht nur Eicheln, Kastanien und Bucheckern vertilgen, sondern...