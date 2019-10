Wolfsburg beteiligt sich an der weltlängsten Kaffeetafel

Norbert Batzdorfer ging am Samstag auf der Porschestraße oft auf die Knie. „Kein Problem“, sagte das Mitglied des Leitungskreises an der Vorsfelder St. Michaelskirche lachend. „Das bin ich von den Gottesdiensten gewohnt.“ Was den Eberstädter, der einen Zollstock in der Hand hielt, in die Knie...