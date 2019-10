700 Kurden demonstrieren in Wolfsburg gegen Türkei-Offensive

Wolfsburg. Zu einer Demonstration gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien trafen sich am Samstagmittag etwa 700 Menschen in Wolfsburg.

Demonstration der Kurden am Samstag in Wolfsburg. Die Aktion richtet sich gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien. Zur Demo in der Wolfsburger Innenstadt trafen sich am Samstagmittag laut Polizei 700 Kurden zu einem Demonstrationszug.

Polizei geht davon aus, dass Proteste zunehmen

Die Demonstranten riefen auf deutsch und in ihrer Muttersprache Freiheit für Kurdistan. Laut Polizei ist bisher alles ruhig geblieben. Die Polizei geht laut Einsatzleiter davon aus, dass die Proteste in den kommenden Tagen und Wochen landesweit noch zunehmen werden.

Kurden demonstrieren in Wolfsburg

Reaktion fallen unterschiedlich aus

Unter den Einsatzkräften der Polizei befand sich auch ein kurdisch stämmiger Polizist, der zu jedem Zeitpunkt übersetzen konnte, was bei der Demonstration gerufen wurde. Im weiteren Verlauf ergriff auch ein deutschsprachiger Demonstrant das Wort, und schilderte den Passanten, worum es den Kurden geht. Die Passanten zeigten sich gespalten in ihrer Reaktion. Von Kopfschütteln über Verständnis bis hin zur Empörung, dass dieser Zug durch die Innenstadt möglich sei, reichten die Reaktionen.

Eine junge Teilnehmerin aus dem Demonstrationszug erklärte, dass am Vortag bereits in Braunschweig eine Demonstration statt gefunden habe.