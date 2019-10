Schiller-Schule Vorsfelde feiert Oktoberfest mit vielen Spielen

Zu einem quirligen Oktoberfest lud kurz vor den Herbstferien die Friedrich-von-Schiller-Schule in Vorsfelde Eltern, Ehemalige und Freunde der Schule ein. Nach der offiziellen Übergabe einer Auszeichnung für besondere Leistungen in der Erziehungsarbeit durch den Lions-Club starteten Schüler und Besucher in einen unterhaltsamen aber auch herausfordernden Nachmittag, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Kann man gegen eine Tischtennisballmaschine gewinnen? Wie lässt sich ein Rollstuhl über ein Hindernisparcours manövrieren? Wie viele Schläge braucht es, um einen Nagel einzuschlagen? Wann erlahmt der maßkrughaltende ausgestreckte Arm? Natürlich durften Ring- und Dosenwurf nicht fehlen. Ein Erbsen-hau-den-Lukas, dessen Funktionsbeschreibung hier den Rahmen sprengen würde, komplettierte die Teststrecke der Geschicklichkeit. Kreativität war an anderen Stationen gefragt: neben dem Zeichnen mit dem Brennkolben auf Holz war das Gestalten von Lebkuchenherzen mit Zuckerguss und essbaren Perlen überaus begehrt.

Wem das alles zu schweißtreibend war, der konnte sich aus einem Fundus diverser Hüte und Brillen bedienen, um den Augenblick goldgerahmt für die Ewigkeit festzuhalten. Und ein glücksverheißender Griff in den Loseimer machte viele zu stolzen Gewinnern. Zu schnell war alles vorbei und in einer Kaskade von großen und kleinen Seifenblasen endete das schillernde Schulfest.