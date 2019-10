Grauhorst-Kreisverkehr in Wolfsburg am Sonntag gesperrt

Angekündigt war es schon länger, nun ist es soweit: Am Grauhorst-Kreisverkehr wird die Technik für Aufnahmen der Volkswagen-Konzernforschung und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt installiert. Mit Blick auf das autonome Fahren wollen sie erforschen, wie sich Verkehrsteilnehmer in Kreisverkehren verhalten. Am Donnerstag bereiteten Arbeiter den Aufbau von drei Messmasten vor. Die 6,50 Meter hohen Anlagen mit Kameras und...