Drei neue Autos für virtuelle Rennrunden in der Autostadt

In der Sim Mobility im Konzern-Forum der Autostadt in Wolfsburg stehen jetzt drei neue Fahrzeuge für virtuelle Rennrunden bereit: der Volkswagen ID.R, der Golf GTI TCR in der Rennversion sowie der Porsche 911 GT3 R . Darüber hinaus steht ein echter Porsche 911 GT3 RS auf der Piazza in der...