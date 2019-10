Neue Kitas werden Wolfsburger Finanzpolitikern zu teuer

Einstimmig hat der Rat in dieser Woche beschlossen, für knapp 7 Millionen Euro ein neues Kita-Gebäude am Ehmer Siebsberg zu errichten. Doch vielen Kommunalpolitikern bereitet die galoppierende Baukostenentwicklung Sorgen. Die Preise sind seit 2015 um mehr als 20 Prozent gestiegen. In der Sitzung des Finanzausschusses regten Ralf Krüger (SPD) und Marco Meiners (FDP) deshalb an, bei den nächsten Projekten Systembauten statt Massivbauten...