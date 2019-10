Diebe nutzen Urlaub der Bewohner und brechen in Ehmer Haus ein

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer haben Unbekannte ausgenutzt, um in deren Domizil in der Straße Königsberger Ring einzubrechen. Ein Bekannter der Eigentümer, der nach dem Rechten sehen wollte, hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Tat geschah zwischen vergangen Freitagvormittag, 9 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 17.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gelangten die Täter ungehindert auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt die Terrassentür und gelangten so ins Innere des Hauses. Anschließend betraten die Unbekannten sämtliche Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Oftmals parken Diebe ihr Fluchtfahrzeug in Seitenstraßen. Möglicherweise ist ein solches Fahrzeug auffällig geworden, weil es nicht zum normalen Erscheinungsbild gehörte. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460.