Diebe stehlen Auto in Hehlingen und zünden es in Polen an

Zwei PKW und ein Motorrad wechselten am Wochenende in Wolfsburg unfreiwillig den Besitzer. Dabei dürfte ein Schaden in Höhe von knapp 70.000 Euro entstanden sein. Zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Freitag, 13.30 Uhr, verschwand am Rabenberg laut Polizei in der Straße Bornhoop ein silberner VW Touran. Der Besitzer hatte seinen gut zehn Jahre alten Wagen im Wert von etwa 8000 Euro ordnungsgemäß verschlossen auf dem Anwohnerparkplatz abgestellt.

Am Freitag wurde zwischen 14.15 und 22.10 Uhr ein weißes Motorrad der Marke KTM 690 Enduro entwendet. Das drei Jahre alte Motorrad mit pinken Griffen stand auf dem zugewiesenen Stellplatz des VW Parkplatz Ost. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 7000 Euro.

Ebenfalls am Freitag wurde gegen 23.30 Uhr in der Ortschaft Hehlingen in der Straße Kreilingsblick ein Audi A 5 entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten Unbekannte mit einem elektronischen Hilfsmittel das mit dem Keyless-Go-System ausgestattete Fahrzeug, welches direkt vor dem Wohnhaus des Geschädigten stand. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich über die Autobahn 2 in Richtung Osten. Am frühen Samstagmorgen wollte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Forst gegen 4 Uhr, auf der Autobahn 15 den PKW Audi A 5 einer Kontrolle zu entziehen. Der Autofahrer ignorierte jedoch die Haltezeichen der Polizei und flüchtete. Die Beamten nahmen zunächst die Verfolgung des Flüchtigen auf, brachen diese jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der rücksichtslosen Fahrweise des zu verfolgenden Fahrzeugführers ab. Durch die Kreispolizeibehörde Zary in Polen, konnte das Fahrzeug gegen 8 Uhr, wenige Kilometer hinter der polnischen Staatsgrenze, ohne Insassen festgestellt werden. Der oder die Insassen hatten jedoch das Fahrzeug vor dem Verlassen in Brand gesetzt. Laut Angabe der polnischen Polizei soll der PKW infolge der Brandeinwirkung vollständig zerstört worden sein. Schaden 37.000 Euro. In welchem Zusammenhang die einzelnen Diebstähle stehen ist derzeit unbekannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in dem einen oder anderen geschilderten Fall verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise an die Polizei an Wolfsburg, (05361) 46460.