Vorsfelde. Am Sonntagnachmittag wurde zur Eigensicherung bei einem Polizeieinsatz in Vorsfelde auf einen Hund ein Schuss aus der Dienstwaffe abgegeben.

Polizei schießt im Einsatz Schäferhund in Vorsfelde an

Das teilte die Polizei am Montag mit. Das verletzte Tier eines 39 Jahre alten Vorsfelders sei davongelaufen. Daher rät die Polizei allen, die auf den Schäferhund treffen, nicht selbst aktiv zu werden, sondern den Notruf 110 zu wählen.

Zum Einsatz kam es demnach, als um 17.30 Uhr eine hilflose Person an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Zum Heidgarten gemeldet wurde. Als die Beamten bei dem 39-Jährigen eintrafen, habe der ausgewachsene Hund einen Beamten direkt angegriffen, so dass der geschossen habe. Der vermutlich getroffene Schäferhund sei davongelaufen und werde seither im Streifendienst gesucht. Mehrere Anrufe von Anwohnern deuteten darauf hin, dass sich das Tier noch in dem Bereich aufhalte. Schon zuvor habe es zwei Einsätze wegen des stark alkoholisierten 39-jährigen Hundebesitzers gegeben, der sein Tier nicht angeleint habe. Am Abend sei er aus Gefahren abwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen worden. Ein Alkoholtest habe da 3,05 Promille ergeben.