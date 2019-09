Der Unfall erfolgte am 29. August am Schulzen Hof.

Polizei sucht nach Unfall in Fallersleben Ende August Zeugen

Die Polizei Fallersleben sucht zu einem Verkehrsunfall vom 29. August einen Unfallbeteiligten oder Zeugen. Den Ermittlungen nach ereignete sich die Karambolage an diesem Donnerstagabend um 20.20 Uhr auf dem Parkplatz Schulzen Hof in Fallersleben. Der gesuchte Fahrer war laut Polizei rückwärts aus einer Parkbucht gefahren und hatte hierbei den vorbeifahrenden Seat Ibiza einer 64-Jährigen touchiert. Da zunächst kein Schaden erkennbar war, ist es nicht zum Austausch der Personalien gekommen, sagt ein Ermittler. Daher hofft der Beamte, dass Hinweise eingehen. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter (05362) 967000.