Wolfsburger IS-Familie – Richter vom Verfahren abgezogen

Gemeinsam mit ihren drei Kindern sitzt eine Wolfsburgerin in einem Flüchtlingscamp in Syrien fest. Sie hatte sich 2014 mit ihrem Mann und damals noch zwei Kindern zum Islamischen Staat (IS) abgesetzt, das dritte wurde dort geboren. Der Anwalt Dirk Schoenian will das Auswärtige Amt (AA) dazu...