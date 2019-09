Gänse vom Schillerteich und Allersee vertreiben

Die Gänsepopulation in Wolfsburg ist zurückgegangen. Das berichtete Axel Piepers, der neue Leiter des Wolfsburger Ordnungsamtes, am Mittwoch im Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt. „Unsere Maßnahmen haben gegriffen“, meinte Piepers. 2014 seien 1000 Gänse in der Stadt gezählt worden, 2017 waren es 2000. Im Mai diesen Jahres ergab eine Zählung 1585 Exemplare. „Am Allersee und am neuen Teich gab es auch keine Gössel“, sagte...