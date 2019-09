Wolfsburg: Ostfalia-Institut für Fahrzeugbau zeigt seine Arbeit

Das Institut für Fahrzeugbau (IFBW) der Ostfalia-Hochschule lädt am morgigen Freitag von 14 bis 17 Uhr erstmals zu einem Tag der offenen Tür in seine Räume an der Kleiststraße ein. „Wir freuen uns auf so viele Besucher wie möglich, µdenen wir unsere Arbeit direkt vor Ort präsentieren möchten“,...