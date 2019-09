76-Jährige übergibt falschem Polizisten mehrere tausend Euro

Wolfsburg. Am Montag gingen bei der Polizei vermehrt Meldungen über solche Anrufe bei vorwiegend älteren Mitbürgern im Stadtgebiet Wolfsburg ein.

Bei einer 76-jährigen Wolfsburgerin klingelte am Montagnachmittag das Telefon. Es meldete sich ein Mann, der behauptete, von der Polizei zu sein. In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Man müsse jetzt den „ganzen Straßenzug überprüfen“. Die Frau wurde überredet, der „Polizei“ ihr Bargeld zur Spurensuche zu überlassen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Geschädigte händigte daraufhin einem völlig unbekannten Mann mehrere tausend Euro Bargeld aus. Das Geld sieht die Wolfsburgerin wahrscheinlich nie wieder.

Am Montag gingen bei der Polizei vermehrt Meldungen über solche Anrufe bei vorwiegend älteren Mitbürgern im Stadtgebiet Wolfsburg ein. Immer waren angebliche Polizeibeamte die Anrufer. Unter dieser Legende wurde vor einer Einbrecherbande gewarnt. Entweder wollen die „Beamten“ Wertgegenstände oder Bargeld sicher aufbewahren, oder solche Gegenstände sollten auf Spuren untersucht werden. red