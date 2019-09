Autofahrer fährt Fußgängerin in Wolfsburg an und flüchtet

Eine 58-jährige Wolfsburgerin wurde am Montagabend auf der Rathausstraße von einem Auto angefahren. Die Frau wurde leicht verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag. Der Verursacher flüchtete bislang unerkannt. Die 58-Jährige wollte gegen 17.05 Uhr zu Fuß die Rathausstraße überqueren, um zu dort aufgestellten Glascontainern zu gelangen. Sie hatte gerade den Bürgersteig verlassen, als sie einen heftigen Anstoß an ihrer linken Hüfte verspürte. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich im Gesicht.

Sie konnte lediglich ein Auto wahrnehmen, das ungebremst den Unfallort verließ. Beschreiben konnte die Wolfsburgerin das Fahrzeug nicht weiter. Sie stand auf und lehnte sich an dort aufgestellte Poller.

Ein 21-jähriger Passant kümmerte sich um die Frau und rief Polizei und Rettungsdienst. Die 58-jährige wurde ins Klinikum Wolfsburg zur ambulanten Behandlung gebracht.

Hinweise auf den PKW konnte auch der junge Mann nicht geben. Deshalb sucht die Polizei Wolfsburg Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können: (05361) 46460. red