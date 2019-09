Messerattacke auf Partnerin in Wolfsburg – Mord-Anklage

Bei einer Messerattacke Pfingstmontag in einer Wohnung in der Wolfsburger Nordstadt wurde eine 45-jährige Mutter so schwer verletzt, dass sie kurz danach starb. Am Tatort wurde ihr Lebensgefährte (47) verhaftet. Aufgrund von Aussagen, die der Beschuldigte nach der Tat gemacht haben soll, geht die...