Wolfsburg: Seelsorge-Banner hängen über Braunschweiger Straße

Offiziellen Zahlen zufolge sterben in Deutschland jährlich rund 10.000 Menschen durch Suizid. Bevor es so weit kommen muss, bietet unter anderem die Telefonseelsorge Wolfsburg Hilfe an: „Wir versuchen, die Menschen aus ihrem seelischen Tiefpunkt zu geleiten“, sagt Mitarbeiterin Dagmar Schaumburg....