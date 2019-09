Mofafahrerin bricht sich in Wolfsburg bei Sturz Knochen

Eine 17 Jahre alte Mofa-Fahrerin hat sich am Montagnachmittag in der Innenstadt bei einem Sturz schwer verletzt. Vermutlich mit mehreren Frakturen wurde die alleinbeteiligte 17-Jährige aus der Samtgemeinde Velpke von Rettungssanitätern danach ins Klinikum eingeliefert, schreibt die Polizei. Den Ermittlungen nach beobachtete zufällig eine Streifenwagenbesatzung, wie die junge Fahrerin um 16.40 Uhr vom Berliner Ring nach links in die Nordsteimker Straße einbog und ihr Mofa dabei in der Kurve auf regennasser Fahrbahn wegrutschte. An dem Roller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

