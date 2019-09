Zeitraffervideo zeigt: VW hat sein neues Logo aufs Dach gehievt

Das neue VW-Logo wird per Kran auf das Verwaltungshochhaus in Wolfsburg befördert.

Wolfsburg. Montag wird das große Geheimnis um das neue VW-Logo gelüftet. Schon jetzt steht es an seinem Platz auf dem Verwaltungshochhaus in Wolfsburg.

Bunter, weiblicher, umweltfreundlicher, humorvoller – so will sich die Marke Volkswagen künftig in der Öffentlichkeit präsentieren. Dazu gibt es ein neues VW-Logo. Der Kreis mit den übereinander stehenden Buchstaben V und W bleibt zwar erhalten, weil er für die Marke steht wie die „Niere“ für BMW, der Blitz für Opel und der Stern für Mercedes. Das Logo wird aber deutlich schlanker, schlichter.

Am Montag soll das neue Logo auf der IAA in Frankfurt präsentiert werden, im Anschluss sollen dann auch die Hüllen am Verwaltungshochhaus in Wolfsburg fallen.

Zeitraffer-Video: Neues Logo, alter Platz