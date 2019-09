Passt das zusammen?

Kaum dass unsere Zeitung am Freitagnachmittag berichtete, dass die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) den Fahrplan insbesondere auf den Dörfern ausdünnen will, brach in den Kommentarspalten im Internet schon der Sturm der Kritik los. Buslinien zusammenstreichen, wo doch Konsens scheint, dass...