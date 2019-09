Nach SEK-Einsatz in Wolfsburg: 28-Jähriger stellt sich

Der 28-jährige Wolfsburger, dessen aggressives Verhalten gegenüber seiner Freundin und Polizisten in der Nacht zu Sonntag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Hannover auf den Plan gerufen hat, stellte sich am Sonntagnachmittag der Polizei. Er setzte sich zunächst gegen 14.30 Uhr telefonisch mit der Polizeiwache in Verbindung. „Nach einer Identitätsfeststellung in der Polizeiinspektion wurde der sich inzwischen kooperativ verhaltende Beschuldigte von einem Arzt untersucht, der weder Eigen- noch Fremdgefährdung diagnostizierte“, berichtete Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 28-Jährigen. Bevor er die Polizeiwache als freier Mann wieder verlassen durfte, verfügten die Beamten aus Gefahren abwehrenden Gründen, dass der 28-Jährige die mit seiner Lebenspartnerin gemeinsam genutzte Wohnung für zehn Tage nicht betreten darf (sogenannte Wegweisung nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz).

Um 2.11 Uhr war die Polizei am Sonntagnacht von Anwohnern alarmiert worden. Sie hatten lautes Geschrei aus der Wohnung in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße in Westhagen gehört. Als die Beamten eintrafen, bedrohte der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende 28-Jährige nicht nur seine Freundin, sondern auch die Polizisten massiv. Um das Leben der Frau und der Beamten zu schützen, entschloss sich die Polizei, das für solche Fälle ausgerüstete und geschulte SEK zu rufen. Während sich die Einsatzkräfte um das am Oberkörper verletzte Opfer kümmerten und noch bevor das Haus umstellt war, muss der 28-Jährige aus der Wohnung geflüchtet sein.

„Wenn wir sicher gewusst hätten, dass der 28-Jährige nicht mehr in der Wohnung ist, hätten wir einen Schlüsseldienst gerufen und nicht das SEK“, sagte Polizeisprecher Claus. Als die Spezialkräfte um 6.28 Uhr die Wohnungstür aufbrachen, um den Mann festzunehmen, wurden sie laut Claus von einem Schäferhund und einer Mischlingshündin angegriffen. Die Tiere wurden durch mehrere Schüsse getötet.

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung wird über diesen Fall emotional diskutiert. Während ein User schreibt: „Warum muss man denn Tiere immer gleich erschießen?“, meint ein anderer: „Wenn Leib und Leben in Gefahr sind, ist der Gebrauch der Dienstwaffe absolut gerechtfertigt! Das gilt nicht nur für den Einsatz gegen Tiere.“

Polizeisprecher Claus verdeutlicht, dass der SEK-Einsatz nicht gegen die Hunde gerichtet war. Sondern es sollte der 28-Jährige festgenommen werden. „Das ist ein trauriges Ereignis. Aber das SEK konnte nicht anders handeln“, so Claus.