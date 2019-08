Hommage an Valentin und Karlstadt in Wolfsburg

Valentin Ludwig Fey – am Freitag gibt es im Galerie-Theater Wolfsburg ein Wiedersehen mit diesem Herrn, besser, eine Hommage an ihn in Versen und Texten. Die Rede ist von Karl Valentin, jenem genialen Komiker, der die Plagen des Alltags mit Tragik und einer Portion Pessimismus auf der Bühne...