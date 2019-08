Wolfsburger würdigen Ferdinand Piëchs Wirken

Der plötzliche Tod des ehemaligen VW-Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsratschefs Ferdinand Piëch hat viele Wolfsburger bewegt. Am Rathaus und im Allerpark wurde am Dienstag Trauerbeflaggung gehisst, an anderen öffentlichen Gebäuden soll es am Mittwoch so weit sein. Im VW-Werk und in der Autostadt hängen die Fahnen bis Donnerstag auf halbmast. Der VfL Wolfsburg wird Piëch am Samstag vor dem Heimspiel gegen Paderborn durch den...