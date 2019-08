Wolfsburg: Wo wann was beim Langen Tag der Stadtnatur

Seltene Schwarzstörche, Rotmilane und Feuersalamander findet man in Wolfsburg. Wildkatzen durchstreifen ausgedehnte Wälder, in denen auch fünf Spechtarten leben. Am Boden stehen zarte Orchideen. Diese und viele andere Naturschätze können die Wolfsburger am 14. und 15. September entdecken. Dann...