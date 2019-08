Flucht vor der Wolfsburger Polizei endet in Sackgasse

Einer Funkstreifenbesatzung fiel am späten Samstagabend ein mit vier Personen besetzter Audi im Stadtteil Kreuzheide auf. Als die Beamten den Audi kontrollieren wollten, gab der 18-jährige Fahrer Gas und bog in das Wohngebiet Kreuzheide-Süd ein. Er passierte in der Spandauer Straße die dortige Tempo 30-Zone mit fast 70 Stundenkilometern und bog in die Prenzlauer-Berg-Straße ein. Die Flucht endete in einer Sackgasse. Alle Insassen, darunter zwei Frauen, sprangen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß. Der 18-Jährige konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Einen Führerschein besitzt er nicht. Den Autoschlüssel nahm er ohne das Wissen seiner Mutter.

