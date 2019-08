Ehmen. In der Nähe des Wasserturms hat sich am Samstagvormittag ein Unfall ereignet. Ein älterer Mann musste danach behandelt werden.

Ein Unfall mit zwei PKW ereignete sich am Samstag gegen 10.40 Uhr auf der Mörser Straße in Ehmen in der Nähe des Wasserturms. Die Einsatzkräfte haben die Straße am Unfallort abgesperrt. Ein älterer Mann musste behandelt werden.

Näheres zur Unfallursache ist noch nicht bekannt. Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr Ehmen. Gegen halb 12 wurde die Straße wieder freigegeben.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.