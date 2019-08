Autofahrerin erfasst 26-jährigen Radler in Wolfsburg

Ein 26 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall am Haydnring, Ecke Saarstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde der Wolfsburger von einer 71-jährigen Skoda-Fahrerin aus Wolfsburg erfasst, die Angaben auf dem Haydnring in Richtung Saarstraße fuhr. Der 26-Jährige befand sich auf dem linken Radweg entlang der Saarstraße. Als es zu dem Unfall kam, wollte der Biker gerade die Einmündung Haydnring überqueren. Insgesamt entstand ein Schaden von 500 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder