Buspulling in Wolfsburg: Almdudler wollen den Titel

Starke Frauen und Männer messen am Sonntag, 1. September, ihre Kräfte in einer ungewöhnlichen Sportart: Buspulling. Ziel der Mannschaften ist es, bis zu 16 Tonnen schwere Reisebusse an einem Seil möglichst schnell über eine 30 Meter lange Strecke zu ziehen. Die Veranstaltung steigt erstmals in der...