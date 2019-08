Dieb stiehlt Geld aus Tresor in Vorsfelder Supermarkt

Vorsfelde. In den Netto-Markt in der Meinstraße stieg der Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein. Die Höhe der Beute ist unklar.

Wegen eines Bargelddiebstahls aus einem Tresor ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu dem Netto-Markt in der Vorsfelder Meinstraße verschaffte. Mit den Tageseinnahmen aus dem aufgebrochenen Tresor entkam der Täter. Die Höhe der Beute steht bisher noch nicht fest, schreiben die Beamten in einer Mitteilung.

Den ersten Ermittlungen nach stellten die Beamten bei der Tatortaufnahme keine Aufbruchspuren fest. Danach wurde der Markt offenbar in der Zeit zwischen 22 Uhr am Montagabend und 5 Uhr am Dienstagmorgen betreten. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zu dem betreffenden Zeitraum. Im Fokus der Beamten sich beobachtete Fußgänger, Fahrradfahrer oder Fahrzeuge, die in der Meinstraße im Bereich des Tatortes an der Wilhelm-Busch-Straße gesehen wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vorsfelde unter (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.