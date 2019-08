Prozess um Pleite eines Wolfsburger Start-ups – Freispruch

Das letzte Kapitel in der Geschichte eines hoffnungsvollen Wolfsburger Start-up-Unternehmens, einer Surfboard-Firma, schreibt die Justiz. Wegen Insolvenzverschleppung musste sich der letzte Geschäftsführer vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Nachdem der erste Prozess im Frühjahr ohne Urteil endete, wurde im zweiten Verfahren diese Woche nun das Urteil verkündet. Das Amtsgericht sprach den Angeklagten, einen Braunschweiger Anwalt, frei.

Der 46-Jährige nahm das Urteil mit Genugtuung entgegen. Eine Verurteilung hätte weitreichende Konsequenzen für ihn gehabt: Fünf Jahre hätte er dann generell keine Geschäfte mehr führen dürfen. Es ging in diesem Verfahren als um nicht weniger als seine berufliche Existenz.

Allerdings scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Angesichts des Elans, mit dem die Staatsanwältin, die auch Anklageverfasserin war, ihre Argumente vorbrachte und nicht über eine Verfahrenseinstellung mit sich reden ließ, ist davon auszugehen, dass sie Rechtsmittel einlegen und der Fall vor dem Landgericht Braunschweig in zweiter Instanz neuverhandelt wird.

Die Firmengründer, ein Brüderpaar aus Hannover, hatten Anfang der 2000er Jahre eine neuartige Technologie entwickelt, um Surfboards herzustellen. Ihre Firma kam auf dem Campus der Wolfsburg AG unter, profitierte dort von dem Know-how und florierte zunächst. Profis lobten ihre Brettern. Doch um auf dem Massenmarkt ins Geschäft zu kommen, war Wolfsburg zu weit weg von den Surfer-Zentren der Welt. Der Umzug in die USA zahlte sich nicht aus, stattdessen brannte die Produktionshalle ab. Investoren verloren die Geduld und sprangen ab. Am Ende kam der Anwalt in Spiel, der fast alle Firmenanteile kaufte mit dem Ziel, so seine Aussage, die Firma mit den Patenten zu Geld zu machen. Käufer fanden sich keine, die Firmengründer sprangen schließlich ab. Zuletzt war die Surfboard-Firma nur noch eine Hülle ohne Umsatz und Geschäftsbetrieb.

Wegen unklarer Beschäftigungsverhältnisse in der Firma forderte das Finanzamt schließlich Lohnsteuer zurück, konnte aber den Geschäftsführer angeblich nicht ausfindig machen. Das Unternehmen war zeitweise in Hannover und dann wieder in Wolfsburg ansässig. Der Anwalt behauptete, die Wolfsburg AG, wo er mit der Firma zuletzt residierte, sei was die Postzustellung angeht zuweilen ein schwarzes Loch, dank unerfahrener Zusteller würden immer wieder Schreiben verloren gehen. Am Ende stellte das Finanzamt im Frühjahr 2017 einen Fremdinsolvenzantrag, von dem er sich überrascht gezeigt habe. Ein paar Wochen später zog er mit einem eigenen Antrag nach. Die Insolvenzverwalterin attestierte allerdings dem Unternehmen, dass spätestens im Herbst 2016 der Laden schon pleite war.

Der Richter meinte jedoch: Der Angeklagte habe nicht damit rechnen müssen, dass vor dem Hintergrund des brachliegenden Geschäftsbetriebs Forderungen des Finanzamts auf die Firma zukommen könnten. Die Staatsanwältin hatte auf eine Geldstrafe von 5000 Euro plädiert, der Verteidiger ebenso wie der Angeklagte auf Freispruch.