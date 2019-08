9. Waldkonzert in Wolfsburg – Zuhörer spenden starken Beifall

Ein Hauch von Fernost breitete sich am Sonntagvormittag kurzzeitig über das Areal an den drei Steinen aus. Diese reizvolle Stimmung bescherte das Volkswagen Philharmonic Orchestra unter Leitung von Hans Ulrich Kolf rund 1000 Besuchern beim 9. Waldkonzert des Wolfsburger Lions Clubs mit der Ouvertüre aus Franz Lehárs „Land des Lächelns“.

Frühes Kommen garantierte die besten Plätze beim Waldkonzert. Foto: Helge Landmann / regios24

Die Gäste waren bereits vor dem offiziellen Auftakt der Benefizveranstaltung mit Klängen eines Bläsercorps auf ihrem Weg zum Aufführungsort zwischen den Felsen begleitet worden. Zu einem Großteil waren es Stammgäste. Was leicht daran zu erkennen war, dass sie Campingstühle und Decken sowie Picknick-Proviant unter dem Arm trugen.

Florian Hansmann, Präsident des Lions Clubs Wolfsburg, begrüßte die Zuhörerschar und gab einen kurzen Überblick zum sozialen Charakter des Freiluft-Musikevents. „Der Erlös geht unter anderem an das Projekt Klasse 2000, das sich mit Drogen- und Gewaltprävention befasst“, so der Präsident. Mehr als 150.000 Euro seien in den vergangenen Jahren zusammengekommen, wovon etwa 13.000 Schüler profitierten, führte Florian Hansmann aus. Er richtete einen Dank an das VW-Ensemble, die Sponsoren, die Stadtforst sowie alle Besucher. „Sie alle unterstützen unser Anliegen.“

Oberbürgermeister Klaus Mohrs begrüßte die Besucher. Foto: Helge Landmann / regios24

Oberbürgermeister Klaus Mohrs sprach ein kurzes Grußwort und war sich sicher: „Ich habe noch keines dieser Konzerte versäumt.“ Zu denen, die sich bereits mehrmals das Potpourri aus Klassik und Filmmelodien unter freiem Himmel gegönnt haben, gehören die Jembkerinnen Christiane Neumann und Sabine Sternberg. Sie lieben „die Atmosphäre dieses Konzerts im Wald. Das ist einfach einmalig“, lautete ihr Resümee. Begleitet wurde das Duo von einer Bekannten aus Köln. Annika Stemshorn war gespannt, was diese Veranstaltung musikalisch zu bieten hätte. Die Besucherin aus der Domstadt spielt in einem Amateur-Symphonieorchester in Köln (Piccolo-)Flöte. Geboten wurde ihr „klasse Klassik“ und Top-Filmmusik.

Der Auftakt war die anspruchsvolle Ouvertüre zu „Die verkaufe Braut“ von Bedrich Smetana. Das VW-Philharmonic Orchestra präsentierte das Stück so differenziert und ausdrucksstark, dass selbst Dirigent Hans Ulrich Kolf begeistert war. „Ich denke, das hat das Orchester hervorragend gemacht“, sagte er unter dem starken Beifall der Zuhörer. So in Stimmung gebracht, begleitete das Auditorium die Musiker auf einen melodischen Streifzug durch Werke wie „Die Hebriden“, „Banditenstreiche“ und „Orpheus in der Unterwelt“. Dazu kamen Filmmusik –Evergreens wie „The Mask of Zorro“ und „Back to Future.“ Die Einnahmen für den guten Zweck werden noch ermittelt. Die Lions hoffen auf einen Betrag „um die 10.000 Euro.“