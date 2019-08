Wolfsburg feiert: Zwei mutige Frauen gründeten die Awo

Impulse im gesellschaftlichen Leben habe die Arbeiterwohlfahrt (Awo) „unserer Stadt gegeben“, hob Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Samstagvormittag im Mehrgenerationenhaus auf dem Hansaplatz hervor. Er betonte, dass der Kreisverband Wolfsburg sich stets den verändernden Bedürfnissen angepasst habe.

Darauf wies zuvor auch Elke Zitzke hin. Die Awo-Vorsitzende sagte, heute ginge es um Demenz, um Schuldnerberatung sogar schon für Schüler, Kinderarmut und Angebote für Senioren. 1947 waren es noch die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen aus den abgetretenen Ostgebieten, später die Einrichtung von Kindergärten, dann Nachbarschaftshilfe.

In historischer Sufragetten-Kleidung mit roter Rose an der weißen Bluse, schwarzem Kleid und Hut traten Lotte Kaltbeitzer und Barbara Mitulla als Marie Juchacz und Lotte Lemke auf. Die beiden Frauen leisteten Aufbauarbeit für die Awo. Juchaz (1879 bis 1956) gründete den Wohlfahrtsverband am 13. Dezember 1919 als SPD-Organisation. Sie hielt als erste Frau „als Freie und Gleiche“ am 19. Februar 1919 im Reichstag eine Rede. Darin unterstrich sie „ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat“.

Die Weimarer Republik hatte das Frauenwahlrecht eingeführt. 80 Prozent der Frauen machten davon Gebrauch. 37 Frauen zogen ins Parlament ein. Juchacz emigrierte vor den Nazis in die Vereinigten Staaten, wo sie die Awo USA gründete, kehrte aber 1949 zurück. In einer Tarnorganisation leistete Lotte Lemke (1903 bis 1988) der Hitler-Diktatur noch von 1933 bis 1945 Widerstand und baute nach 1945 die aufgelöste Awo neu mit auf. Lemke leitete die Awo Deutschland von 1965 bis 1971.

Die beiden Vortragenden gehören der von Mitulla geleiteten Historischen Frauenkostümgruppe des Frauenzentrum Frauen-Zimmer an.

100 Jahre Arbeiterwohlfahrt, „100 Jahre Kitt unserer Gesellschaft“, sagte denn auch die Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeisterin Nordstadt, Immacolata Glosemeyer, seien ein „guter Grund, um einmal öffentlich zu feiern“.

Die Mitglieder der Awo Wolfsburg taten es gerne mit Bratwurst vom Grill, kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen noch lange und ausgiebig. Die Awo Wolfsburg, gegliedert in die Ortsverbände Fallersleben, Vorsfelde und Wolfsburg, bietet unter anderem allgemeine Sozialberatung, Schuldnerprävention und -beratung, Sprachreisen für Schüler und Erwachsene, Kuren für Mütter und Kinder sowie pflegende Angehörige und Nachbarschaftshilfe.

Heute parteipolitisch unabhängig, tritt sie, wie Zitzke erklärte, für Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität ein.